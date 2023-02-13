周一泛歐Stoxx 600指數早盤升0.97點或0.21%，為458.86點。該指數在上周出現下跌，為近3周首見。
在斯德哥爾摩上市的Castellum大跌5.8%；該公司公布了融資配股計畫，董事會也沒有提出派息提議。
歐洲房地產股指數跌1.0%。
目前所有的目光都集中在美國的通膨資料的公布，市場希望看到一月的消費者物價指數(CPI)在周二進一步降溫。
美聯準會的鷹派言論主導了投資人最近的情緒，許多官員的言論，打消了投資人對聯準會很快地結束激進收緊週期的希望。
歐洲股市周一開盤走高；美國定於周二公佈通膨資料。與此同時，瑞典的Castellum公佈令人失望的季度業績，地產股因而下跌。
周一泛歐Stoxx 600指數早盤升0.97點或0.21%，為458.86點。該指數在上周出現下跌，為近3周首見。
在斯德哥爾摩上市的Castellum大跌5.8%；該公司公布了融資配股計畫，董事會也沒有提出派息提議。
歐洲房地產股指數跌1.0%。
目前所有的目光都集中在美國的通膨資料的公布，市場希望看到一月的消費者物價指數(CPI)在周二進一步降溫。
美聯準會的鷹派言論主導了投資人最近的情緒，許多官員的言論，打消了投資人對聯準會很快地結束激進收緊週期的希望。
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