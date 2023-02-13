JERA在台灣參與3離岸風場開發或規劃，其中包含已經營運中的海洋風場（Formosa 1）以及剛完成最後一支風機安裝的海能風場（Formosa 2）另外過去也規劃要參與海鼎風場（Formosa 3）。不過在在年9月離岸風電第三階段區塊開發選商作業時，海鼎風場（Formosa 3）就單獨由科理歐（Corio）單獨提出作業文件，當時就傳出規劃退出台灣市場。12日日本日經新聞報導JERA計畫離開台灣，是因台海情勢日益緊張，地緣政治風險提高而做出的決定。