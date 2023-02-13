JERA在台灣參與3離岸風場開發或規劃，其中包含已經營運中的海洋風場（Formosa 1）以及剛完成最後一支風機安裝的海能風場（Formosa 2）另外過去也規劃要參與海鼎風場（Formosa 3）。不過在在年9月離岸風電第三階段區塊開發選商作業時，海鼎風場（Formosa 3）就單獨由科理歐（Corio）單獨提出作業文件，當時就傳出規劃退出台灣市場。12日日本日經新聞報導JERA計畫離開台灣，是因台海情勢日益緊張，地緣政治風險提高而做出的決定。
遭爆憂地緣風險撤離？台JERA：現行專案確保交付營運
日本捷熱能源JERA傳出要出售台灣離岸風電風場及相關計畫，日媒報導是是因台海地緣政治因素影響而決定離開台灣。台灣捷熱能源（JERA）13日發出聲明表示，台灣擁有豐富風力資源，引領亞太區離岸風電發展並積極推動能源轉型，台灣捷熱能源重申，對於台灣現行專案的堅定承諾，並戮力與合作夥伴一同確保各個專案成功交付與運營，持續為台灣能源轉型做出貢獻。
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