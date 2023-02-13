準最大外銀換將！即將合併花旗銀行消金業務，成為台灣最大外銀的星展銀行，今日公布高階人事異動，有「最知台的外銀總座」之稱的星展銀行（台灣）總經理林鑫川，將回新加坡升任星展集團策略長，並由星展銀行（台灣）企業合併專案負責人黃思翰出任星展銀行（台灣）總經理，執掌台灣的準外銀龍頭。

林鑫川於2018年出任星展銀行（台灣）總經理，五年來星展銀行（台灣）穩健成長，除了遞交出6％的營收複合年增率、12％稅前淨利複合年增率，以及放款與存款複合年增率分別為6％及9％的營收佳績，亦於任內推動數位創新，提出多項領先業界的數位金融解決方案。林鑫川也致力於推動永續，首創推出星展eco永續卡、永續連結貸款、綠色存款、藍色貸款等產品，並主動為社會企業提供諮詢、陪伴社會企業成長，任內更舉辦兩場大型新加坡歡樂城，將獨特的新加坡多元文化介紹給台灣民眾。

面對疫情挑戰，林鑫川超前部署，立即啟動未來辦公模式「Future of Work」（FoW）計劃，確保員工安全及營運順暢，並透過實施計程車費補助、員工身心關懷計畫，以及推廣數位金融服務等舉措，協助員工及客戶度過非常時期。在林鑫川的領導下，星展銀行（台灣）廣獲各界肯定，連續兩年贏得《亞元雜誌》「台灣最佳外商銀行」殊榮，並於《菁業獎》獲頒「最佳企業金融獎」和「最佳財富管理獎」大獎及「最佳人力發展獎」。此外，星展銀行（台灣）也連續五年贏得《HR Asia 雜誌》頒發的「最佳雇主獎」，及環保署頒發的「國家企業環保獎」銀獎等殊榮。

2022年，林鑫川帶領星展銀行（台灣）成功取得主管機關核准受讓花旗在台消費金融業務，為星展銀行（台灣）持續擴大業務，成為台灣最大外商銀行的願景打下堅實的基礎。未來，林鑫川將返回新加坡升任星展集團策略長，成為星展集團執行委員會成員，為星展集團制定發展策略，推動創新與進行數位轉型，確保集團業務成長，為股東創造價值。

黃思翰為美國哥倫比亞大學理學碩士，於2004年加入星展成為儲備幹部，任職星展金融市場暨流動資金管理處，並於2019年成為星展集團金融機構部負責人。在他的領導下，金融機構業務在主要市場，包括新加坡、大中華區及英國均強勁成長。2022年4月，黃思翰轉調台灣，負責星展整併花旗在台消費金融業務的工作。

黃思翰過去因職務關係時常造訪台灣，對台灣的業務與營運策略相當熟稔，未來將善用其豐富的銀行經驗，專注於順利完成與花旗在台消金業務之合併，並帶領台灣團隊有效發揮營運綜效，拓展星展銀行（台灣）業務規模。