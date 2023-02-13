修杰楷迫不及待等騎車。（TVBS提供）

王子原本想偷懶走路上山。（TVBS提供）

謝金燕軟腳，好在有Hold住姐謝依霖及時出手攙扶。（TVBS提供）

《來吧！營業中2》成員珮含（左起）、羅奕傑、孟維、蔡朕、謝依霖、修杰楷、謝金燕、王子、楊銘威、林莎、黃柏峰、鍾岳軒集合騎車。（TVBS提供）

「國民姐姐」謝金燕暌違12年重返綜藝節目，以「星之沙龍」美髮店創意總監一職帶領修杰楷、楊銘威、王子（邱勝翊）、謝依霖（Hold住姐）、林莎、機智男孩黃柏峰與鍾岳軒等人經營TVBS《來吧！營業中》第2季。

日前，製作單位特別安排眾人在北投山下相聚，正當大家以為只是騎腳踏車、舒服地兜風出遊時，殊不知即將面對的是，逼近3公里的騎乘挑戰。相較一派輕鬆，迫不及待出發的修杰楷，楊銘威則是緊張的追問工作人員：「上坡路到底多不多？」

王子也動腦筋找偷懶撇步，還提議用走路會比較輕鬆，穿著高跟鞋的謝依霖則嘴硬表示：「美才是最重要的，騎車對我來說小case。」沿路的上坡，讓平時有運動習慣的謝金燕自嘲變成「鐵腿姐姐」，騎到終點時累到腿軟，好在謝依霖一把Hold住她，才沒讓她跌倒。

香汗淋漓的林莎，與身穿貼身車衣黃柏峰、鍾岳軒露出精壯身材，意外成為小確幸。而「原子少年」蔡朕騎到哭著找媽媽，讓羅奕傑化身暖男，跟他交換好騎的腳踏車，還同時照顧差點仆街的珮含。