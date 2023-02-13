酸菜造型的大埤鄉圓環雖意象明顯但影響交通視線，大埤鄉公所向縣府申請經費改造獲准。縣長張麗善表示，雲林縣20鄉鎮市有各自的地標，圓環是門面，若各鄉鎮市公所要修繕圓環門面，縣府願協助。

大埤鄉圓環是5條馬路匯集處，早年圓環以一顆高聳的酸菜為意象，後來改建成一個低矮有座椅的圓環，但民眾反應阻擋視線，平時也無人休憩，大埤鄉長林森寶向縣府提案改善圓環。

林森寶表示，圓環是大埤的門面，公所會把錢花在刀口上，未來的圓環將是小而美，有助於提升大埤形象，也提升用路人進出安全。

張麗善表示，她很希望雲林縣20鄉鎮市都有各自的地標，各地圓環有各自的特色，縣府歡迎各地保持特色，有些圓環太窄、太貧乏，縣府也歡迎交流意見做改善，目標是有一個指標性的景觀，大埤鄉是其中之一，北港圓環也希望改造。

張麗善說，斗六的水舞圓環、虎尾素還真圓環、虎尾鐵橋光環境完工啟用後，達到非常好宣傳效益，她希望各鄉鎮市先從一處地標著手，提案太多縣府也吃不消。