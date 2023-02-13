白沙屯進香第1日》突轉彎衝入民宅！屋主跪地激動喊聖母進來 白沙屯媽衝進窄門「360度迴轉」網喊感動｜baishatun mazu pilgrimage @ChinaTimes

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍一路沿台一線南下，沿途神蹟不斷，昨（12）在北港時突衝入一旁小巷進入民宅，年邁屋主隨即拿香跪地激動哭喊「聖母進來啦」，鑾轎停留3分鐘後在屋內360度轉向離去；原來屋主早年就是虔誠信眾，媽祖10多年來已多次造訪他家，探望這位「老信徒」並賜福。

進香隊伍昨（12）傍晚行經清水市區時，「粉紅超跑」突在一處路口劇烈搖晃並左轉進一處狹窄巷弄，最後到一處住家，滿頭白髮的屋主馬上拿著香迎接媽祖，感動到不斷啜泣大喊「聖母進來啦」；據ETtoday報導，該名年邁的屋主早年就是進香虔誠信徒，白沙屯媽祖其實已多次造訪這位「老信徒」。

白沙屯拱天宮媽祖突衝入一旁小巷進入民宅，年邁屋主隨即跪地激動哭喊「聖母進來啦」，鑾轎停留3分鐘後離去。（翻攝畫面）

據了解，白沙屯媽祖不只一次來到該名老翁住家，去年還到老翁附近的新家休憩片刻再上路，這10多年已多次造訪老翁，讓不少信眾相當感動；影片曝光信眾們紛紛留言「第一次看到噴淚，這麼窄的房子居然可以鑽進去為這家賜福，媽祖娘娘慈悲」、「不知道為什麼看得淚流滿面，很感謝。」

此外，進香隊伍行經沙鹿區成功東街與中山路口時，當地童醫院沙鹿院區特設香案及鮮花素果恭迎媽祖，院方醫護及病人30餘人在路口跪地恭請媽祖停駕，鑾轎一度急診室入口前搖動不離開，幾乎撞到玻璃，後來廟方指示，原來是門口上方三塊歷年贈送的紅布懸掛地點不宜。