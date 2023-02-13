宜蘭大同鄉門諾漾文化藝術團在「玩味大同」觀光產業推廣活動中以泰雅編織布表演傳統舞蹈。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉快樂山水青年文化藝術團在「玩味大同」觀光產業推廣活動中演出。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉公所在崙埤河濱公園與泰雅地景公園舉辦「玩味大同」觀光產業推廣活動，多位泰雅族耆老穿著傳統服飾出席。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉返鄉青年組成「宜蘭縣原住民產銷合作社」，將四季與南山地區生產的高麗菜、娃娃菜等高冷蔬菜帶到「玩味大同」觀光產業推廣活動中販售。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉泰雅編織工作者賴秀桂在「玩味大同」觀光產業推廣活動中展售她手工編織的泰雅織品。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉泰雅族人在「玩味大同」觀光產業推廣活動中展售手工泰雅藝品。（黃子明攝）

參加宜蘭大同鄉「玩味大同」觀光產業推廣活動的民眾製作泰雅布卡片。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉新景點泰雅地景公園及河濱公園耗費近3000萬元，佔地達13公頃，園區內設置瞭望平台、泰雅穀倉（見圖）、竹造屋、風雨廊道以及地景步道等設施。（黃子明攝）

魔術喬治在「玩味大同」觀光產業推廣活動中手工捏製造型氣球，吸引大批小朋友排隊索取。（黃子明攝）

參加「玩味大同」觀光產業推廣活動的泰雅族小女生品嘗現場擣出的大米麻糬。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉公所在崙埤河濱公園與泰雅地景公園舉辦「玩味大同」觀光產業推廣活動，現場民眾在盛開櫻花樹叢中聚會聊天。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉公所在崙埤河濱公園與泰雅地景公園舉辦「玩味大同」觀光產業推廣活動，現場設置泰雅人形立牌供民眾拍照留念。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉公所在崙埤河濱公園與泰雅地景公園舉辦「玩味大同」觀光產業推廣活動，現場設置泰雅人形立牌供民眾拍照留念，也提供親子遊戲區讓幼兒玩樂。（黃子明攝）

宜蘭大同鄉新景點泰雅地景公園及河濱公園耗費近3000萬元，佔地達13公頃，園區內設置瞭望平台、泰雅穀倉、竹造屋（見圖）、風雨廊道以及地景步道等設施。（黃子明攝）

隨著全球疫情減緩，我國防疫管制逐漸鬆綁，三年多來旅遊與產業受到衝擊的原住民鄉鎮，近來開始有積極動作；宜蘭縣大同鄉4年來首度舉辦「玩味大同」觀光產業推廣活動，希望吸引外地遊客來鄉旅遊，鄉內藝文團體在活動中盛裝表演，產業單位推出自家產品，讓新建完成的崙埤河濱公園11日一早就湧入大批人潮。

擁有好山好水的宜蘭大同鄉農特產豐富多元，南山、四季、茂安地區是台灣高麗菜、甘藍菜、包心白菜等高冷蔬菜重要產區，蘭陽溪河床也盛產西瓜，也是北部地區前往前往棲蘭山、武陵等景點中繼站，抗疫期間，出遊人潮銳減，加上去年冬天豪雨成災，台七線道路坍方而封路，連串災情對大同鄉影響不小。

日前中央疫情指揮中心宣布放寬戴口罩規定，中斷交通也恢復，大同鄉公所抓緊復甦節奏，串聯英士社區發展協會、稻米產銷班、原住民產銷合作社等在地業者，規劃原民樂舞展演、春天市集、攝影比賽及泰雅文化體驗等活動，期能吸引觀光人潮，行銷該鄉部落農特產品、特色餐飲及文創工藝產品，並帶動部落旅遊。

活動選在三年來投入近3000萬元的河濱公園及泰雅地景公園舉行，這處大同鄉新景點佔地達13公頃，園區內廣植多種櫻花與季節性花卉，並有眾多林木，設置瞭望平台、泰雅穀倉、竹造屋、風雨廊道以及地景步道等設施；活動邀請大同鄉勒巴彥文化藝術團、門諾漾文化藝術團、快樂山水青年文化藝術團等在地表演團體，從13歲到85歲三代共舞，展現泰雅族人歌舞才藝，鄉內泰雅編織與文化工作者分別展示多樣傳統工藝，讓民眾親身參與體驗，感受泰雅文化魅力。