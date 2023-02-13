隨著全球疫情減緩，我國防疫管制逐漸鬆綁，三年多來旅遊與產業受到衝擊的原住民鄉鎮，近來開始有積極動作；宜蘭縣大同鄉4年來首度舉辦「玩味大同」觀光產業推廣活動，希望吸引外地遊客來鄉旅遊，鄉內藝文團體在活動中盛裝表演，產業單位推出自家產品，讓新建完成的崙埤河濱公園11日一早就湧入大批人潮。
擁有好山好水的宜蘭大同鄉農特產豐富多元，南山、四季、茂安地區是台灣高麗菜、甘藍菜、包心白菜等高冷蔬菜重要產區，蘭陽溪河床也盛產西瓜，也是北部地區前往前往棲蘭山、武陵等景點中繼站，抗疫期間，出遊人潮銳減，加上去年冬天豪雨成災，台七線道路坍方而封路，連串災情對大同鄉影響不小。
日前中央疫情指揮中心宣布放寬戴口罩規定，中斷交通也恢復，大同鄉公所抓緊復甦節奏，串聯英士社區發展協會、稻米產銷班、原住民產銷合作社等在地業者，規劃原民樂舞展演、春天市集、攝影比賽及泰雅文化體驗等活動，期能吸引觀光人潮，行銷該鄉部落農特產品、特色餐飲及文創工藝產品，並帶動部落旅遊。
活動選在三年來投入近3000萬元的河濱公園及泰雅地景公園舉行，這處大同鄉新景點佔地達13公頃，園區內廣植多種櫻花與季節性花卉，並有眾多林木，設置瞭望平台、泰雅穀倉、竹造屋、風雨廊道以及地景步道等設施；活動邀請大同鄉勒巴彥文化藝術團、門諾漾文化藝術團、快樂山水青年文化藝術團等在地表演團體，從13歲到85歲三代共舞，展現泰雅族人歌舞才藝，鄉內泰雅編織與文化工作者分別展示多樣傳統工藝，讓民眾親身參與體驗，感受泰雅文化魅力。
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