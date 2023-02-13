新竹縣長楊文科和新竹市長高虹安，建立新竹縣、市整合平台，13日由雙方秘書長率局處首長在新竹市府首度開會，討論交通等多項議題，絕大多數達成高度共識，將擬定合作備忘錄，擇期由縣長楊文科與市長高虹安共同簽署。

會中針對經國橋智慧交通整合計畫，縣市雙方將持續合作，維運經國橋路廊相關智慧交控設備，今年10月至明年12月將由新竹縣負責辦理，2025年1月至2026年12月則由新竹市辦理。

經國橋新竹市轄內部分道路改善案，雙方共識為竹縣已獲經費進行中的改善案先行，竹市端則因涉及用地取得等問題，將進一步協商配合方式。

國道1號縣市交流道匝道儀控及平面道路時制重整合作部分，竹縣持續與竹市合作，向交通部高速公路局協調在竹科、新竹與竹北3處交流道匝道共同儀控。

同時，縣、市聯合提案向交通部爭取「智慧運輸系統發展建設經費」，推動縣、市與新竹科學園區平面路口號誌智慧化運作，以及縣、市與竹科合作「縣市園區區域時制重整規畫案」，研擬時制重整計畫。

台1線替代道路新闢工程部分，雙方將朝依行經縣、市路段長度，按比例分攤工程費，後續縣府將就銜接台68的路幅與通行車規畫，進一步與市府協調。

跨頭前溪橋替代道路因新竹市端還待完成都市計畫變更，雙方取得共識，將共同向中央爭取認列為行政院重大建設計畫，以利加速推動。

另外，竹市提出縣市通勤通學大眾運輸月票優惠合作議案，規畫由中央、縣、市分攤補貼差額，由新竹縣、市先行合作，後續再尋求桃園市與苗栗縣加入。

垃圾問題方面，竹市原則同意恢復每日代燒竹縣垃圾至150噸，後續因竹縣焚化爐完工延後，竹市焚化爐面臨升級整備的狀況，雙方將就合作細節再深入協商。

針對空品與水質監測數據共享，竹縣環保局已公開在網站上，為方便新竹生活圈民眾，將由新竹市環保局主政，統合縣市資料公開共享。

縣府秘書長陳季媛與市府祕書長張治祥作成結論，雙方各自將各項合作議案研擬為備忘錄內容，再行磋商，擬定後擇期由縣、市長共同簽署。