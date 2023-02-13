26歲阮姓逃逸移工日前跟隨白沙屯媽祖遶境，行經大肚區沙田路二段遇上員警，疑因心虛逃跑遭逮，依照違反入出國及移民法移送台中第一專勤隊收容。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

苗栗白沙屯媽祖13日清晨6時開啟第2天進香旅途，有3名越南籍移工也跟隨著媽祖遶境，行經大肚區沙田路二段時遇上員警執行交通指揮勤務，其中1名移工疑因逃逸心虛，見員警向前竟拔尾就跑，引起員警懷疑當場被捕，依照違反入出國及移民法移送台中第一專勤隊收容。

台中市政府警察局烏日分局大肚分駐所員警陳柏豪13日清晨6點半左右在沙田路二段指揮白沙屯媽祖遶境信眾，由於在宗教遶境活動中聽見罕見的外語，陳柏豪本欲上前提醒3名移工戴好口罩，其中26歲阮姓女子疑以為員警要抓他，立即調頭逃跑，員警見狀立即追上去攔下該女子，當場逮捕並依照違反入出國及移民法移送台中第一專勤隊收容。

據了解，阮姓逃逸移工過去在彰化市的工程公司上班，因薪水太低而逃逸，後來在各地打零工度日，沒想到這次和另2名移工一起從大甲區跟著白沙屯媽祖遶境，因未戴口罩遭員警注意；阮姓女子被查獲時，還向員警詢問，能否讓他參與完白沙屯媽祖遶境？讓查獲員警直呼「媽祖魅力不分國籍」。

警方表示，阮女經查為逾期居留的失聯移工，依違反入出國及移民法移送移民署台中第一專勤隊收容。