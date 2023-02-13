外商記憶體大廠美光上禮拜遭爆料，台灣廠疑有突襲式裁員，有內部員工釋出消息，公司提出給予優於勞基法資遣費的離職金，以半強迫的方式要求員工簽合意離職的終止僱用契約，也因此依法就不必向主管機關通報資遣。據《ETtoday新聞雲》報導，美光公司對此再度發出聲明。

綜合相關報導，美光聲明中提到，本次是在與員工雙方合意之下，公司提出優於當地法規的離職方案，同時還會針對轉職同仁提供相關協助。美光強調，進行人員精簡，是艱難且不可避免的決定。

美光還陳述，為因應記憶體產業的嚴重衰退，現已和全球部分受到人員精簡計畫影響的同仁展開會談，該部分同仁在會談後離開，全部流程均符合各地法律規範。

經濟部先前曾表示，美光全球母公司有其業務規畫，但台灣裁員比例不像國外那麼高。因為台灣美光占全球集團業務的65％，是該企業的金雞母，有相當的人力需求。目前扣掉自願離職的人，台灣美光預計採「遇缺不補」與「裁員資遣」兩大管道減少開支，預計只裁6％，低於全球10％水準。桃園市勞動局11日也指出，尚未接獲美光公司大量解雇通報，但已經發文美光，要求遵守勞基法規範。