時序進入2月中旬，許多人依舊十分關切自己的運勢，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖在2月下旬會有貴人上門，不僅事業走上坡，財富也能迎來大豐收，務必好好把握。

▍生肖狗

2023年是癸卯兔年，生肖狗和太歲形成了卯戌相合，事業運極佳，尤其是2月下旬後受到命宮「紫薇」、「龍德」吉星高照影響，個人能力得以發揮，很受長官賞識，就算遇到難題也能迎刃而解，不過要注意的是應保持低調，以免招小人妒忌。另外，屬狗的人財運高漲，穩中求財之餘，也要注意儲蓄。

▍生肖龍

生肖屬龍者2月下旬運勢平穩，在職場上有很好的發揮，尤其是在男性貴人的幫襯下能因此事半功倍。另外，屬龍者要多注意人際關係，遠離職場上的勾心鬥角，專注於工作才會有良好的收穫。

▍生肖蛇

生肖屬蛇者在2月下旬，工作方面有望迎來突破，加上做事敏銳度高，能及時捕捉機會，有助於財運提升。屬蛇的人眼光獨到，是經商好手，因此在運籌帷幄之際，能在眾人之中脫穎而出，尤其是在貴人的加持下，更能見招拆招，備受財神眷顧。