為加速恢復台北市經濟成長動能，台北市政府首次推動以振興為目的的融資專案「363振興融資專案」，提供北市中小企業融資貸款最高300萬元、6個月利息補貼、至少3個月的寬限期的優惠措施，預估總計至少提供2億元振興融通資金，15日起開放開放申請。

產發局表示，「363振興融資專案」著重於因應近期國內外升息階段的經濟環境，提供6個月的利息補貼，將補貼高達年息2％，是歷年來中小企業貸款利息補貼最高利率，加上至少給予3個月的寬限期，讓企業取得振興資金後，第一時間即能充分投入企業週轉所需，且大幅度降低還款壓力。

產發局補充，為達到加速振興的目的，本次專案提供簡易貸各項便捷的配套措施，包括「免填營運計畫」、「快速審查」等，讓振興資金不僅好用，也更容易申請。

產發局表示，「363振興融資專案」自2月15日起至5月15日止，凡符合台北市中小企業融資貸款申請資格，其公司或商業設立於北市，且實際營業1年以上即可申請；同時為擴大服務與撥貸效率，企業在申貸時提供玉山銀行和台北富邦銀行由企業逕予選擇，有效強化北市振興融資專案之服務效益。

產發局表示，為加速企業申請便利性，目前提供線上、郵寄與親臨櫃檯均可受理，歡迎民眾多加利用，其中線上申請部分，可透過台北市民服務大平台申請，相關完整振興融資專案資訊亦可至「台北市融資貸款申辦網」查詢，「北市產業融資服務line帳號」則提供24小時線上智能客服諮詢。