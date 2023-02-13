台南市新市區三舍里4日晚間發生的廢棄輪胎大火，足足燒了一天一夜還復燃，造成下風處7個行政區與北高雄陷入一片霧霾，部分範圍空氣品質指標出現紅害等級，台南消防局火調結果出爐，初判人為縱火的可能性高，警方啟動追查縱火犯。

新市區三舍里一處5、6分大的空地，沿道路邊堆放上百顆廢棄輪胎已有數年之久，該地主與承租人因地上物糾紛，彼此在5年前有訴訟官司，近年來也有人根據廢棄物清理法，零星檢舉該處堆放雜物。

今年元宵節前夕，堆放在路邊的廢棄輪胎突然起火，火勢由外而內延燒到空地內的1棟鐵皮屋，屋內雜物隨之付之一炬。這場廢棄輪胎火勢引起巨大濃煙，隨著北風飄散到下風處7個行政區與北高雄部分區域都蒙上霧霾陰影，小範圍的空氣品質指標一度飆破紅害等級。

當晚台南市區的大多數居民因此閉門不出，閃避PM2.5的空汙霾害，許多戶外晾曬的衣服與車身都沾上黑塵，只能重洗。

台南市消防局派出大批消防車與消防人員，直到隔天清晨9時才撲滅火勢，不料灰燼底層蓄熱，當天晚上再度復燃，消防人員又花了1個多小時才撲滅火勢。

新市廢棄輪胎大火當晚就遭質疑不似自燃案件，台南市消防局火調科著手調查，現場開挖灰燼底部發現油光，根據起火地點位置偏僻少人出入、現場無其他外來火源、夜間起火等因素，初判人為縱火可能性高。

警方根據附近監視器著手追查，尚未發現可疑縱火犯，將擴大監視器範圍並調查該處的地上物訴訟糾紛。