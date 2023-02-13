女星大S（徐熙媛）與汪小菲離婚4個月，去年3月勇敢再嫁20年前舊愛韓團「酷龍」成員具俊瞱，夫妻倆在時尚雜誌浪漫同框，普遍獲得外界的祝福。近日，具俊曄飛到美國西雅圖參加活動，不但大方與網友合照，還送親筆簽名雜誌，封面正是與大S的合照，顯現具俊曄即便赴美工作，心仍繫著台灣嬌妻。

網友11日在社群平台放上與具俊瞱的合照，透露在美國西雅圖吃烤肉時，看到店門口貼了一張藝術展的宣傳單，發現隔壁桌竟是具俊瞱和其朋友，便問他是否能合照，想不到具俊瞱不但大方答應，還主動送印有與大S合照的簽名雜誌，該網友忍不住稱讚：「人很Nice！」

照片中，具俊瞱戴著黑框眼鏡，牛仔襯衫外面穿了一條圍裙，後方是他創作的畫作。拍照時，具俊瞱露出燦笑，雙手交疊，不輕易觸碰到女粉絲，為人紳士。

具俊曄為人親切，跟粉絲拍照還送出簽名雜誌。（圖／微博）

大S和具俊瞱新婚不久，和前夫汪小菲因家用費鬧上法院，家務事因此被攤在陽光下，大S還遭質疑2018年就跟具俊曄搭上線，當時具俊瞱氣得PO證據否認，大S也轉發具俊曄貼文，力挺老公：「好幸運我和歐巴身邊的朋友們都是耳聰目明文明人」。

今年春節是夫妻倆第一個農曆年，兩人在台灣感受過年的氣氛，具俊瞱大年初四受邀參與沉浸式舞台劇《極限震撼》；如今飛到美國工作，具俊瞱隨身攜帶與大S的封面雜誌，可見無論人在哪，都把愛妻惦記在心裡。