士林地檢署對國民黨籍議員當選人林杏兒提起民事當選無效之訴，士林地院13日下午首度開庭，士檢訴訟代理人依民事訴訟法第195-1條，因被告身分敏感且涉及隱私，不宜公開審理，聲請在刑事偵查終結前暫不公開，但法官說「這件事大家都知道了！」士檢代理人隨即回「那就不用了」意指撤回聲請，法官諭知4月10日繼續開庭。

林杏兒訴訟代理人表示，林杏兒對於蕭景田、曾繁川行賄毫不知悉，更不可能有授意，也未曾派車接送二人走訪里長，聲明原告之訴駁回。另外對於不公開審理，代理人則說未涉及隱私，不會同意原告代理人聲請。

士檢偵辦國民黨中常委蕭景田、林杏兒的曾姓樁腳，10月間在林的競選服務處內，交付6000、8000以及1萬元不等的賄款，同時將北市第1選區（北投、士林）競選文宣，交給選區內里長，為求林杏兒順利當選，而林也順利在12月2日經公告當選。

士檢去年12月21日指揮法務部調查局前往蕭景田位在彰化的住處搜索，不料被蕭翻牆逃跑，經檢方29日發布通緝，1月3日蕭景田主動到案，檢方以蕭有逃亡事實向法院聲押，最後法院裁准1500萬交保。

士檢偵辦賄選案時，同步向士林地院民事庭提起當選無效之訴，全案仍在偵查中，若民事開庭時提出相關證據，等同將偵查內容全部攤開，法官回，若要聲請不公開旁聽，要回去請示合議庭，今天開庭只能到此結束，士檢訴訟代理人先回答「尊重」又說「不用」，法官庭末諭知全案4月10日再度開庭。