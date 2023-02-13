慈光山人乘寺兜率院，延續綠瓦、白牆建築特色，將主祀釋迦牟尼佛和彌勒菩薩。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

慈光山人乘寺住持大願法師，親自到草屯鎮南埔地區主持兜率院動土灑淨典禮。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉慈光山人乘寺住持大願法師12日在草屯鎮主持兜率院動土暨灑淨典禮，建築將延續人乘寺綠瓦、白牆特色，主祀釋迦牟尼佛和彌勒菩薩，弘揚彌勒法門，南投縣長許淑華、草屯鎮長簡景賢等人也出席典禮。許淑華肯定人乘寺長期弘法行善，扶助弱勢，是社會祥和安定的力量。

慈光山開山住持為聖開法師，原本是虔誠基督教徒，曾擔任傳教士，接觸佛法後皈依於雪松法師，1967年在東初法師門下剃度出家，法名聖開、法號一無，1979年於南投縣魚池鄉開山，創建「人乘寺文殊院」，並成立「慈光山僧團」，他圓寂後僧團推舉大願法師為住持，目前海內外有20多處分支道場，12日舉行人乘寺兜率院動土暨灑淨典禮。

大願法師說，慈光山僧團集結各方之力興建兜率院，將延續人乘寺建築綠瓦、白牆特色，打造成一座樸素無華、清淨莊嚴梵剎，該院主祀釋迦牟尼佛和彌勒菩薩，以弘揚彌勒法門，實現彌勒菩薩積極利濟眾生的大乘菩薩精神。

許淑華肯定人乘寺秉持佛法慈悲精神，長期弘法行善，扶助弱勢，多年來在教育、文化、公益、慈善事務等弘化事蹟貢獻良多，先後獲內政部表揚「興辦公益慈善暨社會教化事業」績優宗教團體，並榮獲行政院「宗教公益深耕獎」，是社會祥和安定的力量，很高興兜率院正式動土，將為草屯增添一處親近佛法，修行精進的人間淨土。