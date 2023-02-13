王瞳與黃文星為《市井豪門》劇情需求拍攝婚紗照。（民視提供）

王瞳與黃文星為《市井豪門》劇情需求拍攝婚紗照。（民視提供）

王瞳與黃文星為《市井豪門》劇情需求拍攝婚紗照。（民視提供）

民視8點檔《市井豪門》日前安排王瞳跟黃文星拍攝婚紗照，兩人拚命對食物擺pose，原來是為了劇中壹品食品公司拍攝商品形象照。雖然披婚紗拍照經驗豐富，不過王瞳表示，這次要對食物做表情，一開始會不好意思，後來玩開後就神速地把戲拍完了。14日是艾成離開後的第一個情人節，王瞳說最近班表很滿，應該一整天都在拍戲，黃文星則是等收工後，再準備驚喜給老婆。

王瞳表示，最近在《市井豪門》中，因劇中姊姊蘇晏霈入獄，導致家裡瀰漫著一股低氣壓，幾乎陪著爸爸尹昭德天天以淚洗面，相當憂鬱，她飾演的劉惠婷唯一可以喘口氣的時刻就是去上班，她很慶幸惠婷永遠保持正向的心，所以儘管家裡發生重大變故，還是可以找到出口紓壓，像日前為公司拍攝商品形象照，安排她跟黃文星去拍婚紗，她被黃文星飾演的安康逗笑到嘴角微酸。

王瞳為戲挑選鑲滿鑽石的白紗，加上小露雙肩，一走出來就被大家狂叫「公主」，她說原本要選比較低調的款式，但設計師建議要跟很多不同的食物合照，應該藉由鑽石的折射讓食物閃閃發光，現場導演及攝影師大讚王瞳跟黃文星超專業，直讚兩人拍攝的成品簡直可以當新人婚紗照的範本，是送給觀眾最棒的情人節禮物。