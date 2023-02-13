苗栗縣苑裡鎮苗140線苑裡交流道通往苑裡市區到苑南路橋路段，近年因為鄰近台中幼獅工業區發展，車流增加明顯，尖峰時刻交通打結不堪負荷，加上苑南路橋老舊緣故，大車會繞行附近農路造成毀損，成為另類交通負擔。公路總局、苗縣府指出，除將拓寬改建苗140線，預計也將加固、改建苑南路橋。

苗140線是苑裡地區通往台61線西濱公路、國道3號苑裡交流道及大甲幼獅工業區的最主要聯絡道路，但因路幅過窄僅有15公尺寬，每逢上下班尖峰時刻，常常交通大打結。另外，苑南路橋因橋齡高限重20噸，使得大貨車都繞路到附近農路，修修補補頻繁，加上路窄會車安全，長年下來造成農路嚴重毀損，也形成另類行車隱憂。

立委陳超明、縣議員張顧礫多次接獲地方陳情，近日邀請公路總局、縣府等單位前往會勘，陳超明說，苗140線路幅寬度無法負荷車流，不分平日、假日常會有回堵現象，經他向中央爭取拓寬苑裡交流道至苑南路橋段，今年已成功向公路總局爭取到4.6億的經費，等待交通部正式核定後，就能夠拓寬改善。

陳超明表示，經過會勘後，初步跟縣府、公路總局達成2項共識，短期內先由縣府辦理苑南路橋的改善加固部分，提高載重重量的限制；長期部分，請縣府開始規畫縣道140線2期工程，將苑南路橋改建一併納入，這樣140線的改善才算全部到位，日後不管是遊客還是鄉親，出入苑裡就會更方便，也更安全。