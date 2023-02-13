瑩碩（6677）董事長王建治13日表示，今年是領證關鍵年，集團將以加速投入研發，擴大授權銷售、進軍海外和結盟同業等三大策略，開創新商機共享綜效，力拚全年營收能有雙位數成長，並重返疫情前的業績高峰。

瑩碩去合併營收8.64億元，年增4.38％，上半年每股淨損0.82元；該公司今年1月因農曆春節工作天數減少，單月合併營收0.55億元，年衰退14％，但先前授權給健喬的3項抗癲癇藥品已於本月完成所有權移轉，相關收益將依國際財務報導準則（IFRS）認列，法人看好第一季營收獲利應有亮麗表現。

總經理顏麟權指出，瑩碩的腎臟科用藥去年底在泰國、菲律賓領證，今年將安排出貨，另預計將有6個品項會在台灣、中國、東南亞等地陸續取證上市。此外，在日、韓二地也分別有4個、2個受託開發案洽談中。公司今年業務的重心將放在中、日、韓的特殊劑型市場。

其中，治療成人嚴重憂鬱症的精神科用藥（鹽酸米那普侖膠囊），有機會拿下中國一致性評價的首張學名藥證，在當地醫保支持下，可獲醫療機構的優先採購。

瑩碩指出，該同成份藥品在中國市場目前僅有一個競品已上市，合計一年銷售額約人民幣1億元，瑩碩的產品若能獲准上市，不僅可快速搶占市場份額，且該類藥品尚未納入集採範圍，亦能享有較高的毛利空間。

近期藥品短缺頻傳，瑩碩也可望受惠轉單效應，由於原廠治療注意力不足的過動症（ADHD）用藥預計第一季退出台灣市場，國內只有瑩碩與一家進口業者可供應，該藥品在台灣的一年銷售額超過新台幣1億元，瑩碩有機會分食原廠專利藥釋出的市場大餅。

顏麟權表示，台灣內需市場小，加上健保藥價每年調整，企業已無法靠單打獨鬥壯大，也因此，近二年瑩碩分別與祥翊製藥、霖揚生技、健喬信元、台灣渥克等業者，建立互利共贏的新合作模式，借重雙方資源優勢的互補，盼實現共好。

其中，與祥翊的第一個合作品項—皮膚專科用藥（嚴重痤瘡軟膠囊），預計今年上半年將展開生體相等性（BE）試驗。此外，與霖揚合作的第一個長效奈米針劑產品—治療思覺失調症用藥，也有機會在今年挺進BE。

子公司方面，受惠日、韓主力客戶的訂單回溫且增加，歐帕的產能利用率業持續增加；泰和碩則持續引進新產品，藉產品組合的多元與優化，擴大規模經濟並提升獲利空間。

顏麟權表示，瑩碩營運谷底已過，母子公司今年業績動能皆順暢，加上進入海外藥證成果收割期，今年營運展望審慎樂觀。