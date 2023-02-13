賣場販售雞蛋的架上空蕩蕩。（陳夢茹攝）

桃園市農業局指出，桃園市飼養蛋雞場年產約6000萬顆雞蛋，多屬自產自銷模式，受零售市場價格波動影響較小。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

農業局局長陳冠義今天前往訪視龍潭區2處蛋雞場。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

近期因低溫寒流報到使得產蛋率下滑，再加上中南部禽流感疫情撲殺大量蛋雞，且沒有足夠中雞更替產蛋率低的老母雞等因素，致使全國蛋產量有供不應求現象。桃園市農業局呼籲民眾，如有發現零售市場囤蛋或哄抬等情事，可到其他場所購買並向消保單位投訴。

農業局指出，全國的蛋雞場多分布在中南部，桃園市飼養蛋雞場數23場，在養蛋雞數約29萬隻，年產約6000萬顆雞蛋，而桃園市蛋雞場與中南部飼養場相比，多屬自產自銷模式，受零售市場價格波動影響較小。

記者這幾天走訪市內多間賣場，的確發現不少賣場的蛋被搶購一空，對此農業局也呼籲，桃園市各農會、通路均有販售雞蛋，若民眾發現零售市場有囤蛋或哄抬等情事，可到其他場所購買，並向消保單位投訴。

農業局局長陳冠義今天前往訪視龍潭區2處蛋雞場，請蛋農加強禽流感防疫措施，做好自場環境消毒並加強禽舍圍網防護等，畜牧場目前營運皆正常，雞蛋產能不受影響，會持續做好防疫管理工作，將持續輔導禽畜飼養場防範禽流感相關防疫措施。

陳冠義也提及，市府每年均配合中央食安政策計畫，對市售的畜禽產品進行稽查，建議民眾可至大賣場購買具3章1Q（具有機驗證、產銷履歷驗證、CAS驗證及產銷追朔認證標章）的畜禽產品，不僅有食安保障且價格實惠。