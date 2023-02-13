台中市警方在開學第一天到校門口宣導交通安全，也提醒學童們收收心。（警方提供／林欣儀台中傳真）

2月13日是各級學校開學日，台中市警方同時啟動「護童專案」，為維護學童上下學安全，同時提醒他們注意收心，台中市警四分局出動員警、背上LED宣導背包，宣導文字搭配「起床好難」等詼諧用語，讓孩子們直呼「超幽默」；警六分局則安排大頭警察娃娃，吸引許多學童搶著與娃娃合照。

趁著學童上學時間，警四分局員警背上LED宣導背包，在學校附近引導學童們過馬路，因背包上的LED打出「起床好難」等字樣，吸引不少學生回頭看，直呼「好幽默」，警方笑說，還有不少家長來詢問背包到哪裡買。

警六分局分局長賈立民，13日一早帶著交安及婦幼宣導到惠來國小，與校長謝秀娟一起迎接學童上學，並贈送專屬口罩給孩子們。警方指出，為降低孩子們上學的緊張感，特別安排警察大頭娃娃站在校門口，果真吸引不少學童目光，許多人還搶著要和大頭娃娃合照，也同時宣導「車輛慢看停、行人停看聽」等觀念。

警方指出，為維護孩子們上下學安全，平時即安排員警協助交通疏導，趁著開學第一天到校門口宣導，現場發送卡通造型筆、限量造型文具等給學童們，除了提醒他們預防犯罪、注意交通安全等觀念，同時也提醒學生收收心。