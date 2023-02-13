有PTT女網友在八卦版指出，昨日晚間8點30分左右，要從台北捷運東門站下車時，有個中年男子故意往她胸口碰，剛好她雙手環胸，但沒想到下車時，手上多了一道割痕、開始滲血，擔心男子無差別攻擊，呼籲大家小心。北捷表示，已調閱保留相關錄影畫面，配合警察單位後續調查。

有PTT女網友在八卦版指出，昨日晚間8點30分左右，要從台北捷運東門站下車時，有個中年男子故意往她胸口碰，剛好她雙手環胸，但沒想到下車時，手上多了一道割痕、開始滲血。（摘自PTT／楊亞璇台北傳真）

有女網友12日在PTT寫下，晚上8點30幾分搭乘紅線，正要從東門下車轉車，當時她走到門前等著下車，門正要開時門邊有個中年男子的手猛得往她胸口觸碰，她自己想說還好她的手剛好環胸，只是碰到手而已就不以為意，但她一下車才注意到，手指上多了一道割痕，接著開始滲血，傷口不深。

女網友表示，「本來想回家再處理，但仔細回想，不曉得這個人是用什麼往我這邊割，又或者這次只是先試看看，會不會還有下次，萬一下次一用力，下個受害者怎麼辦」，因此還是跟站務人員說了一下有這樣的事情，但她認為還是讓更多人知道、多點警覺，就上來貼文了。

北捷指出，有關旅客於2月12日晚間至車站反映當日約20：30搭乘列車至東門站下車時，疑與其他旅客碰觸，造成右手指輕微受傷，本公司接獲旅客反映後除立即協助旅客傷口簡易處理，並調閱保留相關錄影畫面，配合警察單位後續調查。

北捷呼籲，旅客如見其他旅客任何異常行為，在列車上可透過通話器通知司機員，在車站可通知站務人員，北捷將派員儘速處理。