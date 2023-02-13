駐美代表蕭美琴近日返台述職，今(13日)應邀赴立法院與立委閉門茶敘。綠委何志偉透露，正在進行的「台美21世紀貿易倡議」談判有一定進度；美國國會先前通過《國防授權法案》（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元金援，仍在密切討論中；以及今年應會有更多美國會議員來台等。他並強調，美國國會就國防軍援要撥款給台灣一事，也是代表美國要開始進入戰略清晰的態度，同時台灣要提升自我防衛意願、能力。

「蕭美琴大使回來立法院跟我們敘舊，也帶來美國的重要資訊。」何志偉指出，今天的討論中，有幾個重點：1.台灣與美國正在進行的「台美21世紀貿易倡議」談判有一定進度，也是各國討論中速度超前的。2.美國國會先前通過《國防授權法案》（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元金援，雙方仍在密切討論中。3.去年有30幾位美國國會議員來台灣，台美關係有長足進展，今年應該只會更多。

何志偉認為，美國這幾年來的戰略逐漸清晰，像是台灣其實很有實力。他說，美國人看中國的角度，對台灣的安全來講，從能力、意願看這件事情，重點是台灣能力提升，去年他在美國、日本跑，總共見了超過100位的兩國國會議員，重點都是在「台灣要提升自己的能力」。舉例來說，美國國會就國防軍援要撥款給台灣一事，也是代表美國要開始進入戰略清晰的態度，同時台灣要提升自我防衛意願、能力，台海更能夠安定。

何志偉強調，美國近年來興起一個東西就是「Not today」的概念，要清晰告訴中國，不是今天，每一天都不該來、每一天都不該有動作，這也是一種訓話。像是蕭美琴看待國際政治，這件事跟養貓有點像，不能夠叫貓不做什麼、但可以讓貓往計劃中行動。他認為，美國的戰略趨於清晰，就是要給台灣自己也有自信，美國有做好準備要協助台灣，但要能夠處理緊急狀況的發生，台灣應該要準備的更好。