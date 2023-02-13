身材豐腴的民眾在等紅燈時直接騎到待轉區，接著左顧右盼後就迴轉，但沒料到在他的後方竟有一輛警用機車也在等紅燈，員警馬上也迴轉追上去。（翻攝畫面）

三重一名騎士日前在路口目擊一名身材豐腴的民眾等紅燈時騎到待轉區，左顧右盼後就直接迴轉，而沒想到在他的後方竟有一輛警用機車也在等紅燈，員警馬上迴轉追上去；影片曝光網友笑說「三寶還真的當員警是保全喔」、「不是他白目，是他已經習慣把三重警察當成裝飾品了」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一名奇日在某處路口等紅燈時，左前方是名員警騎著警用機車，而一名身材豐腴的民眾竟在警車旁「闖紅燈」穿越路口，直接騎到待轉區，接著左顧右盼一下後就直接迴轉，絲毫未注意後方就是警車。

身材豐腴的民眾在等紅燈時直接騎到待轉區，接著左顧右盼後就迴轉，但沒料到在他的後方竟有一輛警用機車也在等紅燈，員警馬上也迴轉追上去。（翻攝畫面）

該民眾疑似未注意右後方就是輛警用摩拖車，竟直接闖紅燈並180度大迴轉，該員警也馬上迴轉追上去，後方騎士全程目睹並PO出影片，影片標題稱「長肉卻沒長眼」，短時間吸引大量關注與其他網友討論。

網友紛紛留言「我就不相信他沒看到，而且要迴轉直接就從停車線那邊就可以，還跑到待轉區再迴轉是甚麼神操作」、「笑死，還讓你騎到待撞區，警察已經很客氣，直接迴轉太白目了」、「老實講，我覺得這種人不是不長眼，是他根本就覺得他自己沒錯，才會在警察面前做蠢事」、「鯊魚安全帽都在笑了」、「三寶還真的當員警是保全喔」、「不是他白目，是他已經習慣把三重警察當成裝飾品了」。