前海軍海洋堅偵指揮部第三中隊烏石鼻雷達站少校站長楊姓少校，在任職期間3度無故未依時收假返站，導致該雷達站無戰備主管、值日官留守，觸犯陸海空軍刑法，可處1年以上7年以下有期徒刑，因坦承犯行，未釀單位實質危害，其指揮官海軍陳姓少將給予緩起訴，但需向公庫支付10萬元。

烏石鼻雷達站位於宜蘭縣東澳灣南側的烏石鼻後方的南澳嶺山區，楊姓少校擔任站長時，在去年6月14、24日及7月15日，3度未依時收假返站，逾假總時數為13小時又50分鐘。

宜蘭憲兵隊發現此事，遂將楊姓少校移送宜蘭地檢署偵辦，並記他1大過處分並調職；另檢方偵查後，認定他觸犯陸海空軍刑法第42條第1項長官擅離部屬罪，刑期為1年以上7年以下有期徒刑。

檢方指出，楊姓少校擔任雷達站長時，為具有統帥部隊權責的長官，擔任戰備留守主官期間必須嚴守工作崗位，保持24小時在營，與擔任值日官等其他警戒勤務的人，未獲奉准不可擅離應值勤所在地，卻在去年6、7月3度未依時收假返站，逾假期間還批准副站長先行離站，造成雷達站無戰備主管、值日官留守。

檢察官認為，楊姓少校坦承犯行，審酌當事人無前科，也未導致單位實質危害，故他任職的海軍海洋監偵指揮部指揮官海軍陳少將同意給予緩起訴，全案偵結，但需向公庫支付10萬元，緩起訴期間1年。