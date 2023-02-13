台東縣議會去年耶誕節燈飾布置中，身高近3公尺的的巨型耶誕老公公攀爬在縣議會的牆上，吸引了往來路人的目光，本次聖誕燈飾從12月16日點燈後配合元旦、農曆春節到元宵節慶共53天，吸引近萬觀賞人次，終於由工作人員拆下，任務解除。

台東縣議會表示，近幾年來都會配合節慶舉辦各式活動，以吸引民眾多到議會走走，讓民眾可以多親近議會，讓議會不再是一個嚴肅的地方，去年在疫情漸趨緩和下，在議會北花園規畫了「耶誕糖果花海樂園」。

內容包括有耶誕樹、夢幻光廊隧道、繽紛水晶球、巨型耶誕老公公等，活動自去年12月16日至今年2月6日在議會花園辦理，共吸引了上萬名民眾前來觀賞美麗的燈海拍照並打卡，瞬間讓議會變成打卡熱點。

這次耶誕燈裝飾中最重要的亮點之一，就是高掛議會高牆的聖誕老公公充氣巨型人偶，這次活動展示期間共計53天，他就默默的工作了53天，終於可以下班放長假。

議長吳秀華表示，感謝近萬人次鄉親到議會觀賞用心規劃的燈飾，今天聖誕老公公下班了，也意味著去年的活動在此圓滿完成。