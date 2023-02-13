這些年台灣退役軍方人物頻頻在政論節目上放話，引來各界褒貶不一的評價，甚至連被稱為學者型將領的退役海軍上將陳永康也不能免。陳永康近期在講座中提到大陸對台動武自身的經濟會遭重創，引來大陸媒體批評，指稱「打仗不可能不流血犧牲，不可能不影響經濟」，大陸對解放台灣有決心，因此「下大棋不能算小帳」。

陸媒指出，陳永康1974年畢業於海軍軍官學校，後來又前往海軍指揮參謀學院和美國海軍戰爭學院深造。從1982年開始，陳永康就開始在台灣的軍事雜誌投稿，從專業論文到通俗軍事科普都有發揮。後來還翻譯了英國人戴維．費爾霍爾撰寫的《蘇聯海洋戰略》一書，1997年起開始在《中國大陸研究》期刊上發表研究中共海軍發展與「藍水海軍」理念等文章。

陸媒指出，從研究內容看來，他對於大陸海軍在本世紀的大發展有過前瞻性的預測，同時他也認為大陸會不斷推動海軍的現代化建設。在海軍任職生涯中也多次向當局建議，希望擴大對於海軍的投入。

由於具有美國高等軍事學院學歷，陳永康在軍中平步青雲，除擔任過駐美武官之外，還出任海軍168艦隊的艦隊長。1999年他再被派駐美國擔任台灣駐美代表處的軍事協調組組長，多次接受美國軍方媒體訪問。

陸媒指出，陳永康曾提出要讓台灣海軍邁向「藍水海軍」的發展策略，非常有遠見，可惜在台灣內部沒有足夠的力量支持。此後台灣經歷政黨輪替，陳永康並未受重用，直到2011才升任上將並出任國防大學校長。在2013年出任海軍司令期間，陳永康推動「國艦國造」計劃。蔡英文上台後，陳永康從軍界退休，擔任軍方諮詢委員和中山科學院董事。

在2018年中美關係轉趨緊張後，美國軍方頻頻放出「2020年解放軍攻台論」，暗示台灣購買更多的武器。陳永康對此評論稱，「台灣有信心可以贏得戰爭，美國可以協助阻止戰爭發生。」大陸學者則批評這種說法是給自己壯膽，認為兩岸如果發生戰爭，「台灣沒有絲毫抵抗能力，台灣社會也沒有抵抗的意志」。2022年兩岸的局勢可謂是一觸即發，陳永康曾表示，「若台海戰爭爆發，從頭打到尾，台灣會全毀。」但是，同時他也強調了台灣軍隊的戰鬥力，以及強化了的海灘防衛，共軍沒有可登陸的舞台。

陳永康近期再次發文指出，「大陸一旦開啟戰端，自身經濟也會受到莫大損失，若以國際航線圖對照去年8月圍台軍演來看，上海洋山港、寧波舟山港恐怕就要停擺了，其他國家也承擔不起這個航線中斷的風險。」而且他還以「台海風險不如現在各界所想像的高」，來回應美國對於台海局勢的推測。

陸媒對此批評道，陳永康忽略了大陸對於解放台灣的執著和決心，「下大棋不能算小帳」。如果大陸一直都只是拘泥於利益上的得失，那麼很多事情早已天翻地覆，甚至連「抗美援朝」可能都不會出現。

陸媒認為，台灣是大陸的根本利益，不能以金錢來衡量。打仗不可能不流血犧牲，不可能不影響經濟。關鍵就要看在真實的天平中，這些損失和台灣島相比孰輕孰重而已。陳永康當然知道這一點，其發言也只不過是借經濟來充當擋箭牌罷了。