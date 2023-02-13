為解決蛋雞產業長期所面對問題，陳吉仲強調，政策目標在短期是穩定供應雞蛋給所有消費者；長期則是針對禽舍全面現代化，以降低禽流感和極端氣候的影響；目前雞蛋日產量在11.4萬箱左右，預計2月下旬會逐漸開始回穩，農委會在這1、2個月內會加強國內調度，如從占市場需求10至15％的加工業者調度至各大通路，以確保消費者都買得到蛋。

長期目標，則是要積極推動養雞產業的水簾密閉式飼養等的現代化轉型，以因應未來越來越嚴峻的疫情及極端氣候的挑戰；在強化社會韌性特別條例中，也編有相關辦法與預算，以打造韌性農業。

為持續穩定供貨，農委會甫於年前與全聯共同推廣台灣優質的在地好物，推出產地直送平價特區，並助民眾抗通膨，針對大都會地區推動60元的幸福餐盒，但此預計又被卡關，一年發售200萬個平價餐盒恐落空；緊接著年後即面臨雞蛋漲價問題。

目前全聯的常溫洗選蛋，每盒約60～70元不等，視各品牌供貨屬浮動，而冷藏盒每盒約在90～100元，有固定客群，至於農委會所講的平價蛋，目前還在談；除了雞蛋，與農委會推出的產地直送平價特區外，全聯持續發展產地直 送、有機履歷蔬果商品，且近三年來發揮通路力量穩定物價，包括生鮮商品、民生用品大部分都有8折起優惠，且每兩周皆有促銷商品， 並長期於門市DM上規劃抗漲專區，平均有超過3,000至4,000個品項， 此次平價專區計有3,000品項，涵蓋雞肉、保久乳、蔬菜等，其中裸賣蔬果更比包裝型便宜。