櫃買中心表示，本年度除依往例與多家證券商（包含大昌證券、元大證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、富邦證券、華南永昌證券等7家證券商）合作舉辦講座外，另為擴大宣傳層面，特別再與元大及中信等2家投信公司合作，共計於北中南各地舉辦24場次，本次投資講座內容相當豐富，各場次均邀請知名專業講師解析國際經濟情勢及台股市場投資展望等相關議題。

另為提升投資人對指數化商品之投資概念，部分場次特別安排指數商品投資相關主題的專題演講，對於有意進行更廣泛及多元的資產配置的投資人，將會有很大的助益；投資講座相關場次資訊，櫃買中心網站已公布，內容精彩可期。

櫃買中心指出，為提供投資人多元的參加方式，台北場次均同步採網路線上影音直播及部分場次錄製影音檔，歡迎投資人至櫃買中心網站首頁點選連結觀看。有關「櫃買投資人講座」之場次時間、地點及專題演講內容等活動詳情，可上櫃買中心網站（http://www.tpex.org.tw）查詢；本講座各場次皆「完全免費」，自2月17日起開放投資大眾報名，歡迎有興趣的投資人踴躍報名。