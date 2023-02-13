桃園市今年的電動機車補助方案出爐，為落實友善婦幼及青年，率全國之先推出「青年輕E購」及「婦幼E騎go」專案，給予原車價95折優惠，鼓勵更多桃園市民一起推動淨零碳排行列。

環保局表示，桃園市去年空氣品質良好（AQI≦50）日數比率已達70.6％，為六都最高，細懸浮微粒PM2.5再降至10.8μg／m3，創歷史新低，更連續3年低於國家空氣品質標準（15μg／m3）。市府積極推動各項移動汙染源減量及低汙染運具，淘汰高汙染潛勢機車，目前二行程機車僅剩2.3萬輛，占比為1.8％為六都最低，而老舊1至4期機車僅剩23.4萬輛，占比為17.8％也是六都最低。

環保局長陳世偉指出，桃園市機車能源結構逐步翻轉，高汙染潛勢車輛雖已較其他縣市低，但為加速淘汰高汙染潛勢機車，並延續鼓勵民眾換購低汙染運具補助政策，今年創新制定「桃汰郎專案」，增加補助淘汰老舊機車範圍，擴大納入車齡10年以上的5期機車淘汰換購電動機車。

環保局舉例，以民眾機車汰舊換購重型電動機車為例，淘汰10年以上的5期機車可補助8000元，淘汰1至4期機車可補助9000元，若淘汰二行程機車再加碼比去年高1000元，補助至1萬元，淘汰1至4期或二行程機車再加碼8000元，該專案限量4500個名額；民眾新購電動機車補助最高4000元，限量7500個名額。

環保局表示，桃園市電動機車數量目前有8.9萬輛，18歲以上人均持有率為4.7％，是六都中最高，為此同步推動電動機車友善環境建置，強化低汙染運具的友善環境，充（換）電設施站點已達1789站，為全國最多。

陳世偉說明，桃園市是年輕的城市，青年比例高，市府非常重視青年福利，因此推出「青年輕E購」及「婦幼E騎go」皆再給予原車價95折優惠，以降低剛出社會青年購車負擔，讓青年更容易購買電動機車及改變買燃油機車情形，也讓婦女可以適時獲得補助購買電動機車，讓婦女接送子女時，減少暴露於車輛排氣影響，達到保護婦幼目的。

環保局補充，針對桃園市18歲以上30歲以下青年及育有6歲以下孩童的婦女，將給予再加碼，使其更輕鬆使用電動機車；另中低收入戶及復興區市民可再加碼1萬元，讓桃園市民可以用更多元又優惠的方案購買電動機車，今年補助方案補助期限自1月1日起至12月31日止，可透過線上申請系統申請補助金。