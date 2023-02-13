交通部觀光局澎湖國家風景區管理處為讓遊客以自行車更深入體驗澎湖巷弄轉角間所隱藏的常民文化、生活角落、或被遺落的旅遊秘境，培植專業領騎人員推動綠色友善旅遊，特別規劃於19日在澎管處第1會議室辦理「自行車領騎服務人員研習」課程，歡迎對自行車騎乘有興趣的夥伴踴躍報名參加。

本次培訓課程對象為旅遊業從業人員及自行車協會夥伴或對自行車騎乘、旅遊有興趣民眾等，課程邀請國家教練胡程均、領騎達人陳永進教授及資深領騎志工許秋珍，講授自行車體能進階訓練、從領騎變成觀光大使的領騎經驗分享，以及澎湖菊島領騎經驗傳承等，下午並前往澎南線鎖港自行車休憩站實地領騎，期讓學員成為專業單車領騎達人。

自行車領騎訓練報名表單網址(https://reurl.cc/EGKrmA)，透過本次專業的自行車領騎培訓課程，希望參與的第一線觀光產業夥伴們將所學內化後，未來能媒合旅行社或旅館業、民宿等，進行產業鏈結與成就地方創生，規劃更豐富且多元的自行車遊程，成為實質創造經濟產值的觀光產業，同時期盼帶給車友更深度的自行車生活旅遊體驗。

澎管處表示，與澎湖縣自行車協會共同合作辦理的自行車免費領騎服務，於3月1日起開騎，歡迎台灣車友相揪來澎湖享受自行車踩踏樂趣，時值春季、氣候宜人，在春光明媚的澎湖以15到20公里的時速，悠哉穿梭在澎湖各聚落巷弄、濱海沙灘小徑，放鬆心情慢騎自行車最能強身健體，歡迎台灣車友相揪來澎湖騎車及探秘、拍照打卡。

澎管處的自行車免費領騎服務活動，自3月1日起至6月30日止，車友或車隊團體只需5人（含）以上，於7天前透過報名表預約申請，便能享受專業志工協助自行車領騎、景點解說等服務。自行車領騎服務報名表單網址(https://reurl.cc/ZXnAvA)，歡迎車友即日起申請預約。