迎接西洋情人節及拚旅遊經濟，台南市政府推薦3條主題告白路線及「山盟海誓」路線。圖為奇美博物館。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府在推出「但願與子共長久」活動，只要在2月14日西洋情人節、3月14日白色情人節、5月20日（象徵我愛你）、8月22日七夕情人節前往各戶政事務所登記結婚，就能收到兼具創意與精緻的好禮。（市府提供／洪榮志台南傳真）

明天是西洋情人節，台南市長黃偉哲為迎接情人節及振興疫後台南旅遊經濟，責成市府各局處發想許多浪漫點子，並推出一系列情人專屬企畫，除有「山盟海誓」路線、「但願與子共長久」新婚登記送好禮、龍崎光節空山祭情人節限定活動，以及虎頭埤情人周活動外，情人節當天還將祭出驚喜。

市府表示，眾所皆知，台南是適合戀愛、結婚、工作及生活的甜蜜城市。從曖昧、告白、戀愛、結婚、成家、育兒等重要階段，黃偉哲要求市府企畫「一條龍服務」，希望能替市民打造幸福城市，也期盼吸引天下有情人多來台南玩。

其中，從曖昧到告白階段，黃偉哲有請月老神助攻，準備限量的「月老知我心軟糖」送給有情人，並推出「近水樓台先得月」、「訪月老與神同行」、「泡湯助攻感情升溫」等3大主題告白路線，不僅涵蓋浪漫山海風景相伴、月老廟加持，還有暖呼呼的泡湯，邊走邊玩保證感情加溫，大大提升告白成功率。

告白成功後，便要開始風花雪月，許下山盟海誓。此階段市府推薦「山盟海誓」路線，「山盟」是浪漫破表的龍崎光節空山祭；「海誓」則有台灣極西點、代表「愛你到極點」的國聖燈塔、北門井仔腳夕陽、漁光島等。

至於最浪漫的事，則是與心愛的人一起慢慢變老，進入婚姻殿堂。市府在此階段推出「但願與子共長久」台南好物新婚好禮，只要在2月14日西洋情人節、3月14日白色情人節、5月20日（象徵我愛你）、8月22日七夕情人節等4個山盟海誓的好日子，前往台南各戶政事務所登記結婚，就能收到兼具創意與精緻的好禮。

當然，人生不能只要愛情沒有麵包，在享受戀愛之餘，黃偉哲更希望佳偶在台南攜手扶持一輩子，因此特別在今年加碼3大利多青年政策，包括：青年創業貸款最高額度從100萬元提高為200萬元，且前2年全額利息補貼；生育獎勵金第1名及第2名子女補助都提高為2萬元；首次購屋族加碼補助利息補貼每戶6萬元等。