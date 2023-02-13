60歲影帝梁朝偉自第50屆金馬獎後，相隔10年以私人行程名義悄悄抵台，跟33年前一起拍攝的經典國片《悲情城市》的老朋友碰面，也將出席14日晚間7點半，於信義區松仁威秀泰坦廳舉行的《悲情城市》4K數位修復版首映會，因是梁朝偉私人的安排，故難以知曉公開行程，影迷想目睹影帝風采只得前進信義區碰碰運氣。

據了解，梁朝偉此趟是個人行，老婆劉嘉玲沒有愛相隨，他還是自己買機票、訂飯店，只為了看當年主演的《悲情城市》4K數位修復版，據知個性低調、私下謙遜的他，明天也會在廳內跟觀眾對談、互動，展現十足誠意。

至於私人聚會，詢問當年一起演出《悲情城市》的演員太保，他表示因為工作原因要飛香港可能無法出席，高捷則表示期待與梁朝偉相會。而當年擔任《悲情城市》編劇的導演吳念真，13日以監製身分出席新片《本日公休》記者會，被問到梁朝偉來台有沒有找他？他坦言昨天有臨時收到邀約的簡訊，但因為太臨時自己有事無法團聚，是否有準備伴手禮給老友梁朝偉？他笑說：「都幾歲人了，送什麼伴手禮。」