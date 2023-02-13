恒生科技指數漲0.29％，快手漲3.18％，嗶哩嗶哩漲2.67％，百度漲1.92％。

在個別概念股方面，航空股上漲，中國國航漲5.11％，中國南方航空漲5.1％，中國東方航空漲3.59％。

餐飲股上漲，呷哺呷哺漲8.59％，九毛九漲4.96％，海底撈漲4.71％。

電影概念股下跌，檸萌影視跌32.67％，稻草熊娛樂跌7.2％，歡喜傳媒跌4.35％

個股方面，新東方線上跌14.95％。據港交所權益披露資料，2月9日，新東方線上執行董事兼CFO尹強減持100萬股公司股份，涉資6159萬港元。減持後，尹強最新持股數目為410萬股，持股比例降至0.4％。

另，香港券商耀才證券金融跌12.34％。港媒報導指出，耀才證券近來持續向客戶發送郵件通知，稱將由2月16日起暫時關閉大陸客戶的帳戶，直至獲得大陸監管機構最新指引後，才可繼續使用。