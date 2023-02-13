台中市大里區東榮停車場將委外經營，營運廠商制定新的收費標準，但當地民代認為太貴，呼籲調整。（市議員李天生提供／林欣儀台中傳真）

台中市大里區東榮停車場去年完工啟用，近日完成招商委外經營程序，並公告將於3月1日起推出新收費標準，每小時以30元計費，另將推出汽機車月票，其中汽車月票每月2800元，市議員李天生抨擊此價格超出當地其他停車場月費價格，實在不合理，要求檢討修正。

台中市府交通局指出，東榮停車場的收費標準主要反映建築及管理、維護等市場成本，並參考周邊停車場行情後訂定，未來將視經營情況滾動檢討，並提供相關優惠。

大里東榮停車場預計從今年3月1日至2029年2月底，將委由力揚停車場設備股份有限公司經營，並採用新的收費標準，在汽車方面為每小時收費30元、機車則每次收費20元，另月費的部分，汽車每月2800元、機車則為200元，油電混合車將給予半價優惠，另也將於今年3至5月給予汽車月票2000元、機車月票150元開幕優惠。

對於此收費制度，大里區內新里長林溢源認為，月票收費價格超出大里區停車場，雖然業者提供短期優惠價，但優惠月票價格僅限於鄰近的少部分區域，建議應擴大優惠範圍至內新里全里。

李天生則說，一個月2800元汽車月票的收費高於其他停車場許多，東榮停車場雖是新的停車場，但花的是民眾的納稅錢，且政府公共工程不應該以營利為主要目地，建議應調整。

交通局表示，停車場費率主要反映興建、機電消防及人事等成本支出，並參考整體物價指數，經詳細計算後訂定，主要是為了能永續經營並維持良好服務品質，目前委外廠商以提供優惠措施，未來將視營運情況再做檢討修正。