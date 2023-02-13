方文琳為戲把臉塗黑、畫斑。（林淑娟攝）

公視台語台時代愛情劇《鹽水大飯店》開鏡，主創團隊與主要演員齊聚。（公視台語台提供）

公視台語台時代愛情劇《鹽水大飯店》開鏡，主創團隊與主要演員齊聚。（公視台語台提供）

吳子霏飾演個性堅強的阿純，在劇中與洪毓璟和張耀仁有三角關係。（公視台語台提供）

飾演《鹽水大飯店》主角文欽的張耀仁（右起），劇中與黃迪揚、蔡昌憲、洪毓璟是從小一起長大的換帖兄弟。（林淑娟攝）

蔡昌憲（左起）、洪毓璟、梁湘華、吳子霏、張耀仁演出公視台語台《鹽水大飯店》。（林淑娟攝）

江宏恩（左）、黃鐙輝在《鹽水大飯店》飾演反派。（林淑娟攝）

由鄭文堂、林志儒共同執導的公視台語台時代愛情劇《鹽水大飯店》，13日於桃園觀音鄉舉行開鏡儀式，金鐘視后方文琳與金曲台語歌王謝銘祐首次搭檔飾演夫妻，張耀仁、蔡昌憲、吳子霏、黃迪揚、洪毓璟、江宏恩、黃鐙輝、溫吉興、謝麗金、許莉廷、梁湘華等演員皆出席。蔡昌憲搞笑自封與張耀仁、黃迪揚是劇組「F（Father）3」，因為意外發現他們的共同點居然是小孩年齡一樣大，分別只差3-6個月，私下常常圍一圈交換育兒心得、親子餐廳資訊，方文琳驚問劇中兒子張耀仁：「你居然有小孩了！？」被虧「妳當阿嬤了」。

男主角張耀仁的父母由方文琳與謝銘祐雙金組合搭檔飾演，方文琳特別感謝謝銘祐老師第一次演電視劇獻給她，直言有他在大家台語都進步很多，兩人去年曾在綠光劇團舞台劇《再會吧 北投》合作過。她覺得演時代劇最辛苦的是上妝，飾演農婦的她一直不介意扮老或扮醜，這次特別為角色把臉塗黑、畫斑，連指甲縫也刻意弄髒，原本半個月到一個月要補染一次遮蓋白髮，但為了角色暫時不染。

首度演出電視劇的謝銘祐笑稱做音樂比較賺錢但是演戲比較有趣，因為喜歡演戲推掉很多商演，快被公司開除。他認為用台語演戲與用台語創作音樂最大的差別是在歌有旋律，歌曲的口白或詩都是用旋律表現。演戲口白的起伏、抑揚頓挫沒有那麼大。演戲有它獨有的腔調，但語氣則是唱歌的表現比較多元。

張耀仁、蔡昌憲、黃迪揚、洪毓璟飾演從小一起長大的好兄弟，張耀仁為符合劇中農家子弟的形象，特別曬黑並且讓自己更精瘦，但是導演看過之後希望他黑得不均勻，所以等戲的時候他都會站在大太陽底下曬。他認為角色文欽與他大學剛畢業的時候很像，喜歡談理想與抱負，但是文欽比較魯莽，不過他的魯莽是有想要達成的目標。

女主角吳子霏劇中角色阿純個性堅強獨立，除了與柯震東師妹許莉廷飾演的妹妹在異鄉生活，相依為命，亦與張耀仁、洪毓璟有一段三角習題。來自台南的吳子霏說台語本來就是她的母語，所以講台語台詞沒問題，拍這部戲還學到台南、台中、高雄各地的不同台語腔調，非常開心。

蔡昌憲劇中與喬湲媛配對，自嘲是該劇「最早秋」的人，很早就娶了校花老婆，黃迪揚則與以《最美的風景》拿下金鐘獎最佳新人的梁湘華甜蜜相戀。梁湘華聽到自己得到角色當下非常驚訝，因為她試鏡時聽到導演形容角色淑雯時，忍不住說「我覺得她不是這樣的人」，導演聞言反問：「妳現在是在反駁導演嗎？」她心想死定了，一定不會上，沒想到導演贊同地說：「沒錯，淑雯就是一個不聽話的人！」反而讓她獲得這角色機會。

劇中扮演關鍵角色的金芳餐廳老闆阿芳師由《茶金》溫吉興飾演，老闆娘由《她們創業的那些鳥事》謝麗金擔綱演出。特別演出的江宏恩與黃鐙輝將在本劇演繹「處理社會事」的角色，江宏恩表示，橋頭事件剛好發生在他國小時，所以是本身有記憶的事件，希望藉由表演再來呈現給觀眾朋友當時的時空背景。他覺得本劇最大的挑戰是怎麼去和當時的年代背景去做最貼合的演出，對他來說也是最期待的表演。

黃鐙輝則在戲中放高利貸做生意，感覺像是壞人，但是他覺得每個人都是為了生活，為了混口飯吃，感覺不舒服的人會認為他是壞人，其實他只是為了讓自己舒服。此話一出引起在場其他人吐槽：「這就是自私！」

公視台語台時代愛情劇《鹽水大飯店》改編前農委會副主委戴振耀的年少時代，內容描述八十年代，男主角文欽(張耀仁飾演)與朋友創立「橋頭青年合作社」，故事圍繞著合作社中年輕男女，刻劃他們在愛情、友情、親情與生活之間的夢想與掙扎。

《鹽水大飯店》由公視台語台與「高雄人」、綠光全傳播公司聯合出品。高雄市政府去年首度將「高雄人」投資範疇從電影擴展到影集製作，創立「高雄劇」影集製作投資計畫，《鹽水大飯店》為「高雄劇」首部開拍的影集，將在高雄拍攝重現美麗島事件，預計最快將在2023年年底在公視台語台播出。