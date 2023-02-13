高雄茶飲界異軍突起的新品牌「芙奇茶苑」，巧妙自製豆乳豆花加入飲品中成為主打品項，其中一款「雪頂法芙娜可可」，喝起來嚐得到巧克力甜而不膩的味道，象徵愛情長長久久，搶攻西洋情人節商機。

業者Eric提到，市面上的茶飲品牌千篇一律，沒有什麼特色，因此突發奇想，把豆乳豆花加入成為配料，讓消費者有多層次的口味享受，除了清涼爽口的飲料，也吃得到滑潤的豆花，並選在前年疫情最嚴重的時候開店，目前在高雄和台南各有兩家，獨特口味已逐漸吸引一群死忠粉絲。

其中，「雪頂法芙娜可可」不惜成本，嚴選高品質的小農鮮乳與法國進口的頂級法芙娜可可製作而成，再搭配棕梠糖奶蓋更是讓人驚艷，與濃郁的可可彼此完美融合卻又絲毫不會搶過對方的風采，甜度也是恰到好處，符合現代人健康的需求，也非常受到情侶歡迎，喝在嘴裡、甜在心裡。

Eric說，自己喜歡喝紅茶豆漿，又希望有咀嚼感，所以把豆漿改成帶奶香的豆乳豆花搭配伯爵紅茶及珍珠鮮奶茶，並把招牌豆乳豆花命名為芙奇，也就是英文future的意思，期許未來透過獨家工法能在市場上闖出一片天，讓芙奇茶苑的品牌成為手搖飲新主流。

芙奇茶苑品牌風格走歐風路線，因此Logo就以芙奇伯爵作為設計發想，芙奇是自己小工做的豆乳豆花，帶有奶香，口感像布丁，讓時尚茶飲與傳統甜品碰撞迸出新火花，顛覆傳統豆花滋味，目前也結合手作粉粿與櫻花水玉，開發出多種不同口味，打造出全新風味的咀嚼系飲品，滿足喜歡嚐鮮的消費者。

此外，店面裝潢也延續歐風，以象牙白與玫瑰金打造高質感，並結合現代流行輕時尚與古希臘典雅風格，簡約俐落的基調深得民眾喜愛，讓民眾喝出新時代的茶飲文化。