這趟來台，班諾德（左二）也將和台灣鋼琴家徐嘉琪（右一），還有長笛家馬曉珮（左一）、黃貞瑛（右二）同台演奏。（鄧博仁攝）

長笛家班諾德認為，音樂家最重要的是要有想像力。（鄧博仁攝）

新象藝術創辦人樊曼儂（右二）在2006年於北京一場國際長笛賽事認識班諾德。（鄧博仁攝）

朗帕爾長笛大賽首獎得主、法國長笛第一把交椅菲利普．班諾德再次來台，預計在北高兩地演奏。他表示，對音樂家而言，想像力是很重要的事情，「樂譜沒有寫出音樂的全部內容，必須要有想像力，表現譜上沒有說出來的話。」

除了演奏，班諾德同時是法國巴黎高等音樂學院長笛及室內樂教授，他表示，作為音樂家必須要時時保持好奇心，「新世代音樂家，因為手機、電腦、影音平台，可以快速取得答案，想像力減少了，有時常常會模仿別人的詮釋，很可惜。」

班諾德表示，音樂和文化、日常生活息息相關，「音樂是活的，去哪裡、看見什麼、閱讀什麼，造就了想像力。」班諾德透露，在疫情間，他透過整理花園、閱讀書本，培養想像力。

班諾德出生於1960年，1982年以一等獎畢業於巴黎高等音樂院，23歲時應指揮大師賈第納邀請，進入里昂歌劇院擔任長笛首席，1987年參加朗帕爾國際長笛大賽獲得首獎，也因此受到長笛家朗帕爾賞識，被譽為朗帕爾傳人。

班諾德表示，他的家鄉是法國東部亞爾薩斯地區的一個小城科爾瑪，他小時候不太有機會聽到音樂，17歲時，法國政府在各地推廣音樂教育，當時他的母親也為他報名，「那時媽媽幫我詢問有沒有教木笛（Recorder）的老師，結果遇見有個教木笛又教長笛的老師，我看見長笛很漂亮，選了長笛，就像選車一樣，這台車很漂亮，所以選擇它。」

班諾德說，他一開始也沒有特別喜歡長笛，「啟蒙老師的示範氣音很多，沒有很好聽，我也為此期許自己能吹出很純粹、帶有金色光澤的聲音。」

新象藝術創辦人樊曼儂表示，2006年她北京的一場國際長笛賽事認識班諾德，「他的演奏很詩意昂然、具有情感，和那種耍帥的聲音不一樣，是全世界最高貴的聲音，他可以透過笛聲表達人類的情感，令人相當佩服。」

這趟來台，班諾德特別為台灣觀眾準備兩首特別曲目，包括當代音樂家霍夫邁爾創作的長笛奏鳴曲，以及法國當代作曲家康奈松的長笛奏鳴曲，也在台將世界首演。同時，班諾德也將和台灣鋼琴家徐嘉琪，還有長笛家馬曉珮、黃貞瑛同台演奏。音樂會將於2月15 日在高雄衛武營、16日於台北國家音樂廳演出。