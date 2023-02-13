一名人夫懷疑妻子出軌並向好友訴苦，友人得知後當起「狗仔」幫忙跟拍蒐證，並拍下多張人妻和小王的曖昧舉動，以及兩人進出旅館的畫面，事後人夫拿著照片向小王提告求償60萬，法院審理後認定人妻和小王的行為已經逾越一般男女交往，判決小王要賠償人夫30萬元。

阿榮（化名）和小璇（化名）2020年2月間結婚，兩人婚後生下一子，小璇在隔年換工作而認識公司同事哲哲（化名）。阿榮察覺小璇突然開始晚歸或不回家，懷疑妻子出軌，向友人訴苦後，講義氣的好友二話不說幫忙跟拍蒐證。

阿榮和好友分工、分時段跟監，在好友的不懈之下，發現小璇和哲哲多次入住旅館，且哲哲騎車載小璇時，小璇會環抱哲哲，兩人在旅店外的騎樓聊天時還會擁抱，雙方相處模式猶如熱戀中的情侶，好友也將兩人曖昧互動全拍下。阿榮見證據確鑿，氣得向哲哲提告求償60萬。

對此哲哲辯稱他和小璇僅是同事、朋友關係，並無逾越男女之社交往來分際，也無侵害阿榮配偶權，且沒有證據能證明兩人有發生性行為。

法官勘驗事證後認為，小璇和哲哲夜宿一整晚直到隔日清晨才離開旅館，從兩人頻繁見面及肢體互動、夜宿等情形來看，可見情侶之密切感情關係，逾越正常男女社交往來界限，足以破壞阿榮、小璇婚姻共同生活之圓滿安全及幸福。法官審理後認定事證明確，判哲哲須賠償阿榮30萬，全案可上訴。