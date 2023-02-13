江宏恩邊吃邊直播。（IVENOR提供）

江宏恩邊吃邊直播。（IVENOR提供）

江宏恩日前被到電視台辦事的民眾偷拍私下等戲埋頭狂吃的模樣，上傳到爆怨公社發文批江很像怪人。原PO本想發文取暖，豈料反被其他網友臭罵超沒禮貌，對此，江宏恩最近開直播回應，他說，當下沒發現有人偷拍，對於PO文者認不出他，他大方表示很正常，可能因為對方比較少看電視或年紀比較小。至於被拍到狂吃糗樣？他笑說，「我不否認，因為我真的很愛吃。」正面又樂觀的回覆，讓網友大讚他真的有風度又大器。

適逢情人節，他13日在《鹽水大飯店》開鏡受訪時，也分享自己給老婆最好的禮物就是好好吃頓飯，好好照顧她，謙稱自己不夠浪漫，不會想其他花樣。

江宏恩9日晚間開直播回覆日前遭偷拍事件，因為在等戲空擋，桌上也準備一大桌炸雞、薯條、洋芋片等高熱量食物，讓網友看了直流口水。他說，自己喜歡吃美食也喜歡分享美食，所以拍戲的時候自己有專屬的零食櫃，「大家只要到我的桌上都可以找到很多食物，像是蜜餞呀，餅乾。」因為拍戲壓力大，江宏恩坦言經常透過吃東西來紓壓。

像是他拍戲經常拍到三更半夜，而在劇組最美味的食物就是「泡麵」，因此每次都忍不住誘惑，吃一碗熱騰騰的泡麵，撫慰自己一整天工作的辛勞。不過就有網友好奇，為何江宏恩一張嘴停不下來，怎麼還能維持良好體態？江宏恩說，因為自己真的很愛運動，為了讓自己能享受美食，所以平常也很努力運動，還有他每天盡量不吃到三餐，若有吃宵夜，也不會太晚吃，搭配上輔助保健食品，維持良好體態。

還有網友問到，為何江宏恩看起來忽胖忽瘦？他解答，因為有時候同時拍攝兩部戲，飾演兩個不同的角色，因為角色需求而有不同的身材要求，但後續播出時，因為剪接與播出時間的關係，才會讓人感覺怎麼一下胖一下瘦。最後，江宏恩也透露自己凍齡的秘訣，他說除了運動還是運動，最重要的是保持赤子之心。