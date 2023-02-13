台中監獄外役監黃姓受刑人返家探親，今天上午8時許還到派出所報到，但11時卻逾假未返監獄，獄方通報檢警及協尋。台中監獄副典獄長楊戶政表示，南投警方下午到黃南投住處發現他疑似輕生已身亡，黃因詐欺及偽造文書案件入獄，在外役監近日表現正常，輕生原因仍待警方調查。

楊戶政指出，34歲黃男因詐欺及偽造文書案，在2016年11月進台中監獄執行、2021年3月15日轉到外役監，近日申請返家探親，期間是11日下午1時至13日上午11時，他在今天上午8時許還到南投縣警局南投分局半山派出所報到，豈料，中午11時卻未返監，涉犯準脫逃罪嫌。

中監立即通報檢警，並發動協尋。南投警方下午4時許前往黃男住處追查，竟發現他已無生命跡象。據了解，黃男返家與母親同住，母親外出工作，並不知兒子身亡。

據了解，中監已訪查黃男在外役監同學，均稱他近日並無異常，因黃並未留遺書，至於死亡原因仍待警方進一步追查。

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