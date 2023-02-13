台灣優化細胞發展協會近日舉辦舉行第2屆植富硒研討會暨成果發表，並針對抗衰老原料，技轉授權包括新硒望等10家生技業者。（柯宗緯翻攝）

台灣優化細胞發展協會近日舉辦舉行第2屆植富硒研討會暨成果發表，並針對抗衰老原料，技轉授權包括新硒望等10家生技業者。（柯宗緯翻攝）

台灣優化細胞發展協會近日舉辦舉行第2屆植富硒研討會暨成果發表，並針對抗衰老原料，技轉授權包括新硒望等10家生技業者。據統計，整個技轉企業聯盟，已於2022年成功創造2.1億元營收，企業聯盟可望於2024年能締造6億元佳績。

國人首創以「硒元素」導入植物，發展為超級食物，成功萃取出99％的有機硒，經動物試驗，證實能在體內百分之百吸收，台灣優化細胞發展協會科研團隊，已積極發展類新藥等級植物硒，並技轉多家生技。該會理事長李衡昌表示，在供應東南亞市場發酵後，技轉企業聯盟有信心在2024年共同締造6億元的佳績。

李衡昌指出，協會研究硒元素的理論基礎，是基於超過4萬多篇的國際期刊發表，全面性論述硒元素的作用機轉以及功效，並深受全球醫學界的重視。

值得一提的是，台灣優化細胞發展協會，是台灣唯一專研植物硒的研究機構，成立時，就集合生技、醫療、學界，以及農業等領域，頂級的專家學者，積極投入植物硒的研究。

李衡昌強調，該會研發團隊利用青花菜及山苦瓜兩種高抗氧化的植物為載體，成功開發出高純度植物硒類新藥原料。

研發團隊同時也將植物硒生技，運用到動物醫療方面，包括乳牛乳腺炎上，高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏表示，臨床證實植物硒有信心可望完全取代抗生素。此外，也能增強蛋雞隻免疫力，更能提升蛋農的收益。