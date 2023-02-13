半導體製造大廠台灣美光去年底宣布裁員，上周陸續傳出「約談10分鐘就逼交出識別證」的裁員訊息，桃園市勞動局13日指出，至今未收到美光將大量解僱通報，已要求公司本周到府說明裁員方法，另今也在單日收到3件勞資爭議調解申請案，將盡速安排調解。

桃園市勞動局指出，美光去年宣布將裁員10％訊息見諸媒體時，勞動局便主動在1月13日及2月3日，2度邀集台灣美光公司人資主管，針對縮減約10％的全球員工數的新聞到府說明，公司表示會透過優惠離職、人員精減和減少外部招募的方式減低成本。

勞動局指出，美光桃園廠約有3000人，依《大量解僱勞工保護法》等法規定，500以上事業單位要在60天內解僱1／5以上員工也就是約600人，或單日解僱超過80人，才符合大量解僱規定需要申報，優離優退者不屬於解僱之列，至今尚未接獲美光將大量解僱通報。

但勞動局13日已收到3件美光勞工的勞資爭議調解申請案，勞工多認為美光以「不能勝任工作」為理由解僱，但提出的績效顯不合理，希望確認工作權，市府將於20天內依規定安排調解會議，若勞資爭議調解不成立也會協助訴訟，輔助律師裁判費等。

勞動局指出，為了解台灣美光公司資遣情形，本周已排定時間請美光公司到府說明。勞動局也不斷提醒美光公司應審慎考量有無其他替代資遣措施，以維護員工工作權；另針對選擇優離方案員工，公司須清楚說明優離內容。且離職金應由勞雇雙方協商，不得以脅迫方式處理。如僱主依勞動基準法第11條各款規定資遣勞工，有支付資遣費的義務，不得低於勞動相關法令規定。

針對可能資遣情形，勞動局已請就業職訓服務處如接獲大量解僱資訊或資遣通報，將依資遣通報名冊針對被資遣員工展開逐一聯繫，提供徵才活動、失業給付說明及就業、職訓資源諮詢等資訊及服務，也整合缺工廠商同類型相關職缺，提供被解雇員工第一時間媒合，協助被資遣勞工迅速找到相近職缺。

桃園市美光裁員