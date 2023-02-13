國民黨台北市議員徐巧芯以一句「世代交替」宣示爭取提名，讓同黨資深立委費鴻泰面臨挑戰，也凸顯了國民黨內的世代價值落差。媒體人黃揚明指出，藍營前立委蔡正元2011年5月參加黨內初選時，就已聲明再連任一屆就不會再參選立委，2012年1月14日勝選感言也重申不再參選，在2015年黨內初選並未登記也只是說到做到。他問，國民黨還會有下一個自主世代交替的蔡正元嗎？國民黨資深立委還有誰能複製蔡正元模式？

「這場競爭，讓我想起了蔡正元。」黃揚明今(13日)在臉書發文表示，當2008年立委改制為單一選區後，第7屆立委選戰，蔡正元在台北市港湖選區以62.25％的高得票率當選，2011年5月，蔡正元在參加黨內初選時，就已聲明再連任一屆後就不會再參選立委。2012年1月14日開票結果揭曉當晚，連任成功的蔡正元在勝選感言中就言明「蔡正元認為港湖地區人才備出，宣布不再參選下屆區域立委，將提攜後進，交棒給年輕一輩！」

黃揚明指出，那時蔡正元58歲，他就表態不再連任，且說到做到，在2015年黨內初選時並未登記，而是由邱毅、李彥秀、吳世正、闕枚莎等人初選決勝負，最後李彥秀出線，並在2016年立委選戰中勝出，為國民黨保住這一席立委。2015年當時，有媒體報導當時負面聲量高的蔡正元是因太陽花學運、被提罷免等因素才不連任，蔡正元還特地聲明他早在2012年當選當天就宣布不再連任，只是「說到做到」而已。

黃揚明提到，即使蔡正元2013年曾表態欲參選國民黨台北市長初選，但最後也沒實際參選。2016年之後就沒再參與任何公職選舉，僅有擔任黨職經歷。他問，國民黨還會有下一個自主世代交替的蔡正元嗎？這也是他今天在電台節目中提及「蔡正元模式」的原因。