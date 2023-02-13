「跑酷」是項將各種建築設施當作障礙物或輔助，在其間迅速跑跳穿行的極限運動；台灣一名跑酷選手「韓順全Ant Han」日前在某處大樓3樓要從樓梯外牆攀爬下來時不慎失足，當場從3樓掉到B1地面，驚悚畫面曝光，他事後在IG發文稱僅有腦震盪，但身體機能目前還未完全恢復。

據Ant Han在Instagram曝光事發畫面，當時他在某處3樓的戶外旋轉樓梯上欲從外側水泥牆一層一層往下跳，過程中疑似不慎失足從3樓外牆直接掉落B1地面，跌落後他馬上倒在地上、神情相當痛苦，拍攝者也隨即大喊「Oh No」，Ant Han後來用手指手肘，疑似骨折，救護人員並趕緊就到現場。

跑酷選手「韓順全Ant Han」日前在某處大樓3樓要從樓梯外牆攀爬下來時不慎失手，當場從3樓掉到B1地面，驚悚畫面曝光。（翻攝自韓順全Instagram）

其他網友見到影片紛紛留言「嚇死我了」、「泥土地救了一命吧」、「用生命挑戰極限」、「怎麼不穿護具」、「幸好有泥土當緩衝」，而Ant Han也在Instagram分享近況稱送醫後無大礙，僅腦震盪，目前休養中，「以我自己來說，腦震盪的後續還是不怎麼好，身體機能還是沒有完全恢復」。