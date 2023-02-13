長佳此次辦理上櫃前對外公開承銷股數為8,171張，其中6,057張採競價拍賣，最低得標價格為70.69元，最高得標價格為85元，得標加權平均價格為 73.71元，依相關處理辦法規定，本次辦理公開申購的承銷價格為57.6元，公開申購張數2,114張(含過額配售)，公開申購期間為2月15日至2月17日。

鎖定醫療大數據、醫療人工智能、雲端生醫平台等三大領域發展的長佳，其中，以醫療人工智能最為核心，該項目被劃入電腦輔助診斷醫療器材(Computer-Aided Diagnosis Medical Device)，可視為是跨電腦輔助軟體系統與醫材兩領域的新興領域，由於產品研發過程需整合醫療與資訊兩方面的專業知識，故進入門檻相當高，未來發展前景卻也相當樂觀。

據全球知名的權威市場評估機構Grand View Research 2021年的報導，全球醫療保健AI 市場複合年增長率為41.8%，到2028年市場規模將達到1,202億美元，也就是醫療AI的市場在未來七年內將會成長將近20倍。

董事長陳明豐表示，長佳已經取得21張各國專利，6張FDA與10張TFDA的核准函，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業，並與淡馬錫旗下投資公司轉投資的腎臟病醫材公司簽訂的技轉與合作開發計畫，該合約不含衍生利益金高達3,722~3,812萬美金。

長佳另一塊核心優勢是已建立起大約280萬人的大數據資料庫，可做為未來自行研發或提供其他公司的開發洞見。美國同性質以經營大數據為主的公司Snowflake Inc. 最近股價大漲到150美元以上，公司估值超過500億美金，可見大數據未來在人工智能上的重要性越來越受到重視。