S&P公布今年全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook）評比結果，玉山金控領先國內外金融同業，在銀行業中排名前1％，全球僅有三家銀行業獲得此殊榮，顯見玉山在ESG與永續金融領域的長期深耕，已獲得國際高度肯定。

全球永續年鑑為國際最具指標性的ESG刊物之一，以當年度道瓊永續指數（DJSI）評比為基準，針對環境、社會、公司治理等三大面向進行綜合評分，今年共評比全球7,800間企業，總市值逾美金84兆，共有包含43間台灣企業在內的708間企業入選。玉山從2017年起連續7度入選全球永續年鑑，並且不斷落實與精進，在2019年首度於銀行業排名前1％，今年再度獲得前排名1％的最高榮譽肯定。

除了DJSI肯定以外，國際投資人重視的Sustainalytics永續風險評比也於近期公布最新結果，玉山2度獲選「亞太地區最佳表現（ESG Regional Top Rated）」、「銀行業最佳表現（ESG Industry Top Rated）」，是台灣唯一、亞洲唯三獲此殊榮的銀行業。報告中顯示，玉山整體ESG風險為Low Risk，其中在整合ESG與金融業務、人力資本及產品治理面向上表現更是傑出。

玉山積極參與國內外具代表性的永續評鑑，進一步主動對標國際最佳實務作法，持續精進內部管理機制與對外資訊揭露，包括2022年宣告2035年對燃煤及非傳統油氣產業的撤資計畫、授信及投資部位皆導入內部碳定價，將碳成本納入業務管理參考、並響應TNFD框架，率先國內金融同業發布第一本氣候暨自然環境報告書。

玉山金控永續長陳美滿總經理表示，很榮幸獲得來自各項國際評鑑的肯定，讓台灣金融業在永續上的努力能被世界看見。玉山會將這份榮譽與責任轉化為持續前進的動力，發揮金融的正向影響力，跨越企業經營的三座大山：綜合績效、企業社會責任及永續發展，攜手顧客一起邁向永續共好的未來。