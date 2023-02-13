原彰化鄉親以為媽祖會進到彰化，但最終選擇駐駕台中興農公司，讓期待已久的民種有點小失望。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真）

白沙屯媽祖進香13日從台中清水起駕一路南下，走了超過12個小時才停在興農公司，預計明天清晨6點起駕，原本依腳程預估下午會進入彰化市，但白天天氣炎熱，媽祖沿途停駕休息、為信眾賜福，一路走到傍晚氣溫驟降才疾行，原彰化鄉親以為會進到彰化，但最終選擇駐駕台中興農公司，讓期待已久的民眾有點小失望。

13日上午各地天氣炎熱，今年因疫情趨緩，加上南下時間較充裕，只要民眾在經過的路線排隊要鑽轎底，媽祖基本上有求必應，都會讓民眾鑽轎，不過媽祖不忍香燈腳頂著烈日疾行，沿路走走停停找地方休息，而傍晚因強冷空氣南下讓氣溫驟降，媽祖才開始趕路，一路往彰化方向前進。

賴姓民眾表示，一早就開始關注直播，上午媽祖一路走走停停，傍晚才開始加速，原本以為會停在彰化的，結果沒有難掩失望，不過明天仍會早起等待媽祖到來。

白沙屯媽祖2019、2020、2021連續3年都走台一線南下進入彰化縣，今年也不例外，沿路走台一線南下，彰化警方投入超過600警力維護交通，沿線熱情信眾早已準備好美食供香燈腳補充能量，要讓各地信眾感受彰化人的熱情。