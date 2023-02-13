白沙屯媽祖近日展開進香活動，總統蔡英文11日也到場參拜，現場卻出現男性民眾抗議的情況，該男子隨後帶離場外，引發外界熱議。不少網友看到新聞後，紛紛怒批「這種惡劣政客，會有報應的」、「媽祖不知會心痛還是心寒？」、「民主自由呢？」、「本來就是去宮廟蹭流量而已」。

該名陳抗男子喊出「蔡總統，還公道，請你拿出良心」，隨即就被現場維安架走。桃園市議員黃敬平12日也在節目《鄭亦真辣晚報》中表示，這種情況不是第一次，蔡英文有一次去南投上香，在她參拜前，香爐裡面的香還被事先清掉，讓現場民眾氣的大罵，「蔡英文比較大，她能上香，我們不能上香。」

黃敬平接著痛罵，難怪百姓會吐槽、會抗議，這就是「中華民國總統蔡英文與人民的距離」，他能明白好不容易解封，不只蔡英文，人民也想出來，但做出種種與民眾有距離的行為，「她真的把自己當神了嗎？」

網友看到蔡英文的做法也留言狠批，「女皇出巡，陣仗排頭令人作嘔！」、「會有報應的，時候未到啦」、「人民是心中最軟的一塊，軟土深掘」、「敢嗆慈禧！被消失，正常」、「從沒看過如此不近人民的總統」、「這位信徒太為難人了，他沒有的東西，怎麼拿出來。」