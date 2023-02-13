大陸男星陳飛宇是知名導演陳凱歌和女星陳紅的兒子，17歲拍攝影視劇，在許多作品中出演男主角，近年憑藉《點燃我，溫暖你》爆紅，深情又帥氣的形象擄獲不少粉絲芳心，近日卻爆出與已婚女粉絲開房，陳飛宇疑似當小王，讓許多網友起底陳飛宇的家庭，發現陳飛宇父母疑似都有當第三者的經歷，吐槽他們是「小三世家」。稍早，陳飛宇透過工作室澄清當時兩人是單身狀態，他沒介入別人的感情。

陳飛宇被爆料和女網紅開房，該女網紅曾當過他的站姐，有公開見面活動等行程都會現身，並且在陳飛宇17歲時，兩人疑似就有私下來往，陳飛宇後援會的採訪影片中也有這位網紅的身影，後續有人爆料該網紅已婚，讓陳飛宇被網友打上「男小三」的標籤，他透過工作室澄清當時兩人是單身狀態，並沒有當小王。

有網友起底陳飛宇一家，發現陳飛宇父親陳凱歌也有第三者經歷，該網友在論壇上發文，標題為「阿瑟（陳飛宇綽號）家……怎麼不是小三世家呢」，稱導演陳凱歌與第二任妻子洪晃同居，但當時女方是已婚狀態，後來女方離婚，陳凱歌因為簽證問題要被美國驅離，於是就和洪晃結婚拿到美國公民身分。

網友稱陳凱歌一家是小三世家。（圖／微博）

網友討論陳飛宇一家。（圖／微博）

洪晃表示受不了許多女人和陳凱歌示好，於是主動離婚，但在離婚前陳凱歌就與央視主持人倪萍同居，因此倪萍被不少人視為婚姻的第三者，本以為離婚後感情能夠開花結果，沒想到陳凱歌在外面與「大陸第一美人」陳紅談起戀愛，最後陳紅懷孕挺著大肚子找上門，陳凱歌才和倪萍分手，倪萍在事後出書直指陳紅是小三。一家人疑似都有當第三者的經歷，讓網友笑「搞半天是遺傳啊，原來如此」、「一大家子都是慣三，陳飛宇還有臉出現嗎？」、「沒想到做小三還能做到家族傳承」。